Prvi Lewandowski, nato Mbappe, zadnji na vrsti Messi

Sobotni dan na svetovnem nogometnem prvenstvu v Katarju prinaša štiri privlačne tekme, ki bodo marsikoga prikovale pred televizijski zaslon. Dan bosta odprli Tunizija in Avstralija (11), v tej skupini bo tudi izredno zanimiva tekma med Francijo, pri kateri blesti Kylian Mbappe, in Dansko (17), eno od tekmic Slovenije v kvalifikacijah za euro 2024. Spektakularno bo tudi v skupini C, v kateri bosta tekmi Poljska vs. Savdska Arabija (14) in Argentina vs. Mehika (20). Robert Lewandowski bo torej poskušal streti odpor Arabcev, Lionel Messi Mehičanov.

Že prva tekma med Poljsko in S. Arabijo (14) bo izjemno pomembna, obeta se dramatičen zadnji krog (S. Arabija 3, Poljska in Mehika po 1, Argentina 0). Ključno vprašanje je znano: kaj bo v derbiju z Mehičani opravil prvi virtuoz tega stoletja Messi? »Messi je nared za igro. Dobro smo proučili Mehičane, verjamemo v svojo zmago, s katero bi se vrnili na pot, ki smo si jo začrtali v Dohi,« je zatrdil napadalec Interja Lautaro Martinez.