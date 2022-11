Po vsem kar je povedal, ga je stisnilo v želodcu

Portugalska nogometna reprezentanca bo zadnjo pripravljalno tekmo pred svetovnim prvenstvom v Katarju, ko se bo danes v Dohi pomerila z Nigerijo, odigrala brez zvezdnika Cristiana Ronalda. Kot je sporočil selektor reprezentance Fernando Santos, ima Ronaldo gastritis.

Santos je ob tem na novinarski konferenci zavrnil pomisleke glede Ronaldovega »eksplozivnega« intervjuja za TalkTV, v katerem je 37-letnik kritiziral njegov klub Manchester United, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Ronaldo v pogovoru za TalkTV, ki še buri duhove, ni rekel nič slabšalnega o svoji reprezentanci, čeprav je bil v reprezentančni slačilnici deležen ledenega sprejema rojaka in soigralca pri rdečih vragih, Bruna Fernandesa, ko je prišel na priprave za mundial v Katarju. Ta se bo začel v nedeljo.

Na novinarski konferenci je Santos o Ronaldu dejal: »Ronaldo ima gastritis in danes ni treniral, da bi si opomogel in se lahko spočil. To je stanje, ki zelo vpliva na igralca, saj izgubi veliko tekočine in oslabi. Za jutri zagotovo ne bo pripravljen.«

Santos je, kot še navaja dpa, ob tem zanikal, da je to le izgovor za Ronalda, da bi se izognil pozornosti, medtem ko mediji še naprej razpravljajo o njegovih komentarjih o trenerju Manchester Uniteda Eriku ten Hagu in splošnem stanju kluba, ki se mu je lani znova pridružil.

»Mene zanima le, kaj se govori v našem taboru, in ne, kaj se govori zunaj. Njegovo odločitev moramo spoštovati. Moramo spoštovati intervju, ki ga je dal. To nima nobene zveze z reprezentanco,« je menil Santos.

Portugalska bo SP začela proti Gani 24. novembra, nato pa se bo v skupini H pomerila še z Urugvajem in Južno Korejo.