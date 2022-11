Poleg zmage še dodatno posolili rane gostiteljev: Hočemo pivo!

Ekvadorska izbrana vrsta je na uvodni tekmi nogometnega svetovnega prvenstva v Katarju v nedeljo povsem zasenčila domačo reprezentanco in aktualne azijske prvake ugnala z 2:0. Po zmagovitih zadetkih Ennerja Valencie v 16. in 31. minuti se je po štadionu Al Bayt, ki so ga katarski privrženci nogometa v velikem številu zapustili že do sredine drugega polčasa, večkrat razlegel tudi napev razigranih ekvadorskih navijačev: »Hočemo pivo, hočemo pivo!«

Strežbo priljubljene alkoholne pijače so lokalne oblasti na štadionih prepovedale tik pred začetkom turnirja, obiskovalci pa ga lahko še vedno naročijo v navijaških središčih, hotelih in številnih bolj ali manj skritih kotičkih v Dohi, kjer posel že zdaj cveti. Na štadionih bodo sicer do konca mundiala točili brezalkoholno pivo, ki pa Ekvadorcem očitno ni preveč dišalo.

»To je šele začetek svetovnega prvenstva. Še naprej moramo sanjati,« je po tekmi dejal 33-letni Valencia, ki je zdaj dosegel že zadnjih pet ekvadorskih golov na svetovnih prvenstvih, potem ko je trikrat v polno meril že na SP 2014 v Braziliji, pred štirimi leti v Rusiji pa Ekvador s svojim kapetanom ni nastopil. Izkušeni strelec, nekdanji član West Hama in Evertona, zdaj pa soigralec slovenskega reprezentanta Mihe Zajca pri Fenerbahčeju (Zajc je nekaj ur prej kot Valencia v Katarju odločil prijateljsko tekmo med Slovenijo in Črno goro v Ljubljani), je dvoboj sicer končal z bolečinami v kolenu in gležnju.

Brez strela v okvir vrat

»Žal nam je navijačev. Upam, da bodo na naslednji tekmi lahko bolj ponosni na nas,« je dejal katalonski strateg na čelu katarske reprezentance Felix Sanchez, čigar moštvo v več kot 90 minutah igre ni zmoglo niti enkrat pomeriti v okvir vrat Ekvadorja, katarski reprezentanti pa so z žogo v nogah le dvakrat prodrli v nasprotni kazenski prostor.

»Ne bi rekel, da smo bili naivni, vse skupaj bi pripisal napetosti ... Morda smo preveč dvomili vase. Toda še vedno verjamem, da nam lahko uspe,« je pred odločilnima tekmama s Senegalom (25. t. m.) in Nizozemsko (29. t. m.) v skupini A optimističen Sanchez.