Predsednikove besede zatresle svet, Ekvadorec stresel mrežo Katarja

Veličasten nogometni ples se je začel s spektakularnim odprtjem 22. svetovnega prvenstva, prvega na Arabskem polotoku, nadaljeval pa s prvo in zanesljivo zmago Ekvadorja ter prvim porazom gostitelja na uvodnih tekmah. Katar ni bil dorasel tekmec južnoameriški selekciji. Prvi igralski junak mundiala je pred 67.372 gledalci postal Enner Valencia, ki je dosegel oba gola, enega so mu sodniki še razveljavili. Do 18. decembra bodo v Katarju igrali 63 tekem, finalna bo 64.

Mundialsko odprtje največjega športnega spektakla z imenitneži z vseh področij, med katerimi je eno osrednjih vlog imel sloviti filmski igralec Morgan Freeman, je bilo v senci predigre že pred prvim sodnikovim žvižgom Italijana Danieleja Orsatija na uvodni tekmi med gostiteljem Katarjem in Ekvadorjem. V glavni vlogi je bil predsednik Svetovne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino.

Predsednik Svetovne nogometne zveze Gianni Infantino je močno razburil del svetovni javnosti. Foto Raul Arboleda/AFP

»Ne želim dajati lekcij o življenju, toda te kritike so v temelju nepravične, enostranske, so le hipokrizija. Za vse, kar smo Evropejci počeli v zadnjih 3000 letih, bi se morali opravičevati naslednjih 3000 let, preden bi začeli dajati moralne lekcije drugim ljudem,« je povedal Infantino. »Obenem se počutim kot Katarec, Arabec, Afričan, počutim se kot gej, kot invalid, kot delavec migrant,« je šel Švicar iz ene skrajnosti v drugo.

Evropski mediji so se povečini ostro odzvali na – milo rečeno – nenavaden govor Giannija Infantina. Eden od komentatorjev je na njegovo trditev, da bi se morali »Evropejci naslednjih 3000 let opravičevati za to, kar so počeli zadnjih 3000 let drugim«, odzval z besedami: »Človek je dokazal, da nima pojma o zgodovini in nogometu ter da ga ne zanima drugega od gledanja štadionov, ki prinašajo zaslužek organizatorjem, njemu pa provizijo.«

Najbolj konkretni so bili pri britanskem časniku Guardian, kjer so Infantina v naslovu komentarja označili za nekoga, ki želi biti nogometni Jezus in nogometni Nelson Mandela. Komentator je izpostavil, da je Infantinov uro in pol (!) dolg monolog spominjal na nekoga iz marcipana, ki se spreminja, ker je jezen in izgubljen zavoljo kritik pred začetkom mundiala. Infantino pa da je deloval kot človek, ki se ne zdi samo utrujen in jezen, ampak nenavadno izpraznjen, saj je tako dolgo živel blizu smrti in pokvarjenosti drugih, da je začel gniti od znotraj kot mrtva riba. »In še bistveno: mar sploh kdo ve, kaj je želel sporočiti predsednik Fife?«

Nogometni spektakel je v Dohi zbral številne svetovne voditelje, turški predsednik Recep Tayyip Erdogan (levo) in savdski kralj Mohammed bin Salman al-Saud sta bila med povabljenci katarskega emirja šejka Tamim bin Hamada al-Thanija. Foto AFP

Jezus, Mandela, Trump, Johnson? Superman!

Odgovor na vprašanje, ali je bil Infantino Jezus, Nelson Mandela ali morda Donald Trump ali Boris Johnson, kot so si nespretnega Švicarja privoščili predvsem britanski merilci morale, etike, sprejemljivega in nesprejemljivega, bo treba počakati še slab mesec dni.

Kdo je bil prvi junak uvodne tekme na mundialu, ni bilo dvoma. Enner Valencia je v prvem polčasu opravil toliko, kot jih enajst mož številnih reprezentanc ne more na vseh tekmah. Razigran in prehiter za Katarce je bil krilni napadalec turškega velikana Fenerbahčeja in je že v prvem polčasu zabil dva gola, za prvega izsilil enajstmetrovko, v 3. minuti pa so mu prvi gol celo razveljavili zaradi nedovoljenega položaja. To je bil tudi trenutek, ki je takoj izpostavil pomembnost VAR in – za navadne smrtnike – odkrivanja neznanih pravil o ofsajdu.

«Vedeli smo, da bo to težka tekma, vendar smo hitro dosegli gol in visoko prednost,« je povedal najboljši igralec tekme z vzdevkom Superman. »Tolikokrat sem sanjal o zmagi na tej uvodni tekmi in sanjsko je bilo, da se mi je posrečilo zabiti gol. Še naprej moramo sanjati, ker bo samo še težje,« ni skrival navdušenja 33-letni soigralec slovenskega reprezentanta in včeraj prav tako odločilnega moža Mihe Zajca.

Na impresivnem štadionu Al Bayt so se Katarci zapisali v 92-letno zgodovino mundialov kot prvi gostitelji, ki so izgubili uvodno tekmo. Razočaranje med domačimi navijači je bilo veliko, nekaj tisoč sedežev je samevalo že veliko pred koncem tekme.