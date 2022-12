Roy Keane: Kot bi gledal oddajo Zvezde plešejo

Brazilci so proti Južni Koreji pokazali kakovost in potrdili vlogo prvih favoritov na SP v Katarju, toda mnoge je zmotilo njihovo pretirano proslavljanje vseh štirih zadetkov. Celo selektor Tite se je pridružil njihovemu plesu po tretjem golu Richarlisona.

Nekdanji zvezdnik Irske in Manchester Uniteda Roy Keane je bil navdušen nad igro nogometašev, manj nad njihovim cirkusom. »Ne morem verjeti. Kot bi gledal oddajo Zvezde plešejo,« je bil začuden strokovni komentator ITV.

Zaplesal je tudi selektor Tite. FOTO: Paul Childs/Reuters

»Nikdar še nisem videl toliko plesanja. Ni mi všeč. Ljudje pravijo, da je to del njihove kulture. Zame je pomanjkanje spoštovanja do tekmecev. Dali so štiri gole in vsakič so plesali. Pri prvem še razumem. In da se to gre tudi selektor ... To nikakor ni dobro. Lahko se jim vrne,« je bil kritičen Keane, ki je sicer pohvalil gesto Brazilcev, ki so pred tekmo prinesli plakat v podporo legendarnemu Peleju.

Brazilija se bo v petek v četrtfinalu pomerila s Hrvaško.