Sprva prepovedan, zdaj oboževan po vsem svetu

Na današnji dan pred 150 leti so pred 3000 (ali 4000, podatki se razlikujejo) gledalci v glasgowski četrti Patrick odigrali prvo mednarodno reprezentančno tekmo. Pomerili sta se ekipi Škotske in Anglije, golov pa ni bilo. Škotski avtor in raziskovalec lokalne športne zgodovine Richard Young opozarja na škotski vpliv, ki ga je mogoče še danes čutiti na vseh koncih sveta, čeprav tamkajšnja reprezentanca že dolga leta gleda v hrbet veliki sosedi.