Svet zahteva še en mundial, Lionel Messi pa pravi, da ne

Selektor argentinske nogometne reprezentance Lionel Scaloni se očitno ne želi povsem sprijazniti z možnostjo, da bi svetovna prvenstva v prihodnosti potekala brez Lionela Messija. Petintridesetletni superzvezdnik je nedavno napovedal, da bo prihajajoči mundial v Katarju njegov zadnji.

Scaloni pa je za CNN Radio Argentina dejal: »Mogoče bo zadnji, upam pa, da ne.«

Messi je srečen, ko je na igrišču, obenem pa s svojimi predstavami osrečuje veliko ljudi, je poudaril Scaloni, ki Messija v reprezentanci vodi od poletja 2018. Funkcijo je prevzel po ponesrečenem SP za Argentince v Rusiji 2018.

Argentinci so z Messijem klonili v osmini finala proti zmagovalki SP Franciji.

Lani je Messi osvojil svoj prvi veliki naslov z reprezentanco na južnoameriškem prvenstvu pod vodstvom Scalonija. Argentina je neporažena že 35 tekem zaporedoma, zadnjo prijateljsko tekmo pred SP pa bo 16. novembra odigrala proti Združenim arabskim emiratom. Do izenačenja rekorda Italije ji tako manjkata še dve tekmi.

Če se bodo do Messija obnašali tako, kot si zasluži, in mu bodo soigralci na terenu pomagali, bi lahko nastopil še na kašnem SP, meni Scaloni, ki je za CNN dejal: »Ker svet nogometa to zahteva.«

Messi, ki je svoje prvo svetovno prvenstvo z Argentino odigral v Nemčiji leta 2006, je pred kratkim na televizijskem kanalu Star+ dejal: »Je to moje zadnje svetovno prvenstvo? Da, zagotovo.«

Zvezdnik PSG je dodal, da bo odšteval dneve do SP: »Želim si, da se začne čim prej in že razmišljam, kaj bo in kako bo za nas, ker bo moje zadnje.«

Južnoameričani bodo prvenstvo v Katarju začeli s tekmo proti Savdski Arabiji 22. novembra. Štiri dni kasneje se bodo pomerili z Mehiko, v zadnji skupinski tekmi 30. novembra pa se bo Argentina srečala še s Poljsko in z najboljšim nogometašem minulega leta, Robertom Lewandowskim.