Vsi gledajo v štadione, razlog za mundial v Katarju pa povsem drugje

Turnir je prvič obiskal islamsko državo, Bližnji vzhod in Arabce, tekme so prvič priredili na območju s premerom 50 km, kar je imelo pozitivne in negativne posledice. Navijači so imeli vse na dosegu rok, večkrat pa je prišlo do prometnih zamaškov, ki jih denimo v Nemčiji morda ne bi doživeli.

Čemu vse to razkošje? Prvič, zato, ker si ga lahko privoščijo. Do leta 2013 so imeli v državi 492 km cest, 22 km kolesarskih stez in 22 mostov, zgolj v zadnjih osmih letih so zgradili 1791 km cest, 2131 km kolesarskih stez in 200 mostov ter viaduktov.

Številni Katarci so zaposleni v javni upravi, kjer prejemajo po 35.000 evrov mesečne plače, tujci med 5000 in 15.000 evri mesečno, številni tudi veliko več. Kaj se skriva v ozadju organizacije mundiala v Katarju in kaj sploh želijo doseči Katarci z organizacijo športnih spektaklov na svojih tleh?