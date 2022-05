Pričakujejo spektakel, ki bo potrdil veličino evropskega nogometa

V nadaljevanju preberite:

Toliko pozornosti med nogometni navdušenci širom po svetu, kot ga ponuja nocojšnji pariški finale Reala in Liverpoola, ni bilo že dolgo časa. Prva popandemijska bitka pripada najuspešnejšemu klubu na svetu iz Madrida in klubu iz Liverpoola, ki ima morda največ pristnih privržencev. Slovenski strokovnjaki in nogometni navdušenci so si enotni v tem, da se takšnega finala, v katerem ni velikega favorita, ne sme zamuditi.