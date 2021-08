Španska liga je vložila pritožbo proti Fifi

Vodstvo španske lige je danes vložilo pritožbo proti Mednarodni nogometni zvezi (Fifa) na Mednarodnem športnem sodišču (CAS), da bi zaščitilo klube, potem ko so igralcem onemogočili igranje za reprezentance v južnoameriških kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v Katarju prihodnje leto.



Vodstvo lige je v izjavi zapisalo, da bo prav tako vložilo tožbo proti Fifi na švicarskih sodiščih zaradi kršitve pravil tekmovanja: »Fifa krši lastne statute in predpise s tem, ko je ekipe prisilila, da za več kot deset dni izpustijo nogometaše za kvalifikacije za SP.« Zaradi tega se ne bodo pravočasno vrnili, da bi igrali za svoje klube v španskem prvenstvu.



Fifa je za prihajajoča meseca podaljšala mednarodni cikel in južnoameriškim izbranim vrstam omogočila, da odigrajo tretjo kvalifikacijsko tekmo manj kot dva dneva pred nadaljevanjem domačih lig v Evropi.

Je CAS sploh pristojen?

»Španska liga s tem le zagovarja integriteto svojega tekmovanja in pravice klubov z vpoklicanimi nogometaši med prihajajočim koledarjem mednarodnih tekem v južnoameriških kvalifikacijah v septembru in oktobru, ki je bil podaljšan za dva dneva,« so zapisali.



Po pisanju Reutersa sicer še ni jasno, ali bo CAS sploh vzel primer, saj za takšne odločitve ni pristojen. Španska liga se je obrnila na CAS dan po tem, ko so tamkajšnji klubi naznanili, da ne bodo pustili svojih igralcev v južnoameriške države.



Klubi v angleški ligi so se že prej odločili, da svojim igralcem ne bodo dovolili oditi na tekme v države na rdečem seznamu.

