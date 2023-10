Rafael Nadal želi izzvati tudi Novaka Đokovića

Izvršni direktor avstralske teniške zveze Craig Tiley, ki opravlja tudi naloge direktorja turnirja za veliki slam v deželi spodaj dol, je danes presenetil z izjavo, da bo januarja na odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu nastopil tudi španski as Rafael Nadal.

Španec ni igral od januarja letos, ko si je poškodoval kolk v drugem krogu odprtega prvenstva Avstralije ob porazu proti Mackenzieju McDonaldu. Nadal (37), ki je osvojil 22 turnirjev za grand slam, naj bi bil sprva odsoten osem tednov, junija pa je prestal novo operacijo v kolku.

Informacij direktorja turnirja v Melbournu še ni mogel potrditi Nadalov predstavnik Benito Perez-Barbadillo, ki je za Reuters povedal, da trenutno ne more še ničesar konkretnega povedati o Nadalovem prihajajočem urniku.

Nadal se je direktorju turnirja zahvalil za zaupanje

Kljub temu pa je Tiley v oddaji The Today Show pohitel z drzno napovedjo, da je španski teniški igralec potrdil svojo udeležbo na prvem turnirju za grand slam v sezoni 2024. Ta bo na igriščih Melbourne Parka od 14. do 18. januarja. »Tu lahko ekskluzivno razkrijemo, da se bo Rafa vrnil,« je dejal Tiley. »Odsoten je bil večji del leta in v pogovoru z njim je potrdil, da se vrača, nad tem smo zelo navdušeni. To je super, « je dejal Tiley.

Španec ni igral od januarja letos. FOTO: Loren Elliott/Reuters

Nadal se je na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju, direktorju turnirja zahvalil za zaupanje. »Cenim zaupanje, ki so mi ga izkazali v vodstvu OP Avstralije. Vsak dan treniram in trdo garam, da bi se čim prej vrnil, « je zapisal 37-letnik z Majorke, ki bi tako poskušal premagati v Avstraliji tudi Novaka Đokovića, ki se na OP Avstralije počuti kot doma.

Nadal je letos namignil, da se namerava upokojiti po sezoni 2024 zaradi vrste poškodb, ki omejujejo njegove nastope na teniških turnirjih. Septembra letos je prvič po 20 letih izpadel iz najboljše stoterice teniških igralcev. Nadal je strmoglavil na 240. mesto, vendar je upravičen do zaščitene uvrstitve, ker je bil poškodovan in ni tekmoval vsaj šest mesecev.

Želi igrati na olimpijskih igrah v Parizu

»Moje upanje ni toliko povezano z vrnitvijo in denimo zmago na Rolandu Garrosu ali na OP Avstralije, zato si ne želim, da bi bili ljudje zmedeni. Vse to je še precej oddaljeno, « je 14-kratni zmagovalec OP Francije dejal septembra in dodal: »Zavedam se vseh ovir na poti, ena je nepremostljiva, in sicer starost, druga pa so fizične težave. Vseeno me igranje na visoki ravni navdaja z upanjem.«

Izrazil je tudi željo, da bi naslednje leto igral na olimpijskih igrah v Parizu. Olimpijski turnir bo potekal na igriščih Roland Garrosa, kjer je Nadal osvojil 14 od svojih 22 naslovov na turnirjih za grand slam.

Stadion Roland Garros bo prizorišče olimpijskih dvobojev od 27. julija do 4. avgusta 2024. Turnir za veliki slam v Parizu pa bo od 20. maja do 9. junija. Nadal je dvakrat zmagal na OP Avstralije, zadnji naslov na Australian Open pa je dosegel leta 2022, ko je premagal Rusa Danila Medvedjeva.