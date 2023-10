Đoković bi lahko dobil svoje igrišče za grand slam

Na OP Avstralije se osrednji igrišči imenujeta po domačih teniških legendah Rodu Laverju in Margaret Court, na Roland-Garrosu sta najbolj znani igrišči Philippe Chatrier in Suzanne Lenglen, na OP ZDA sta osrednja objekta v centru Billie Jean King štadiona Arthur Ashe in Louis Armstrong (po slavnem ameriškem džezistu), v Wimbledonu sta Center Court in No. 1. Court, imajo pa navijaški grič, imenovan po Timu Henmanu.

Utegne se zgoditi, da bo igrišče na turnirjih za grand slam dobilo ime po tujem šampionu. V Melbournu razmišljajo o možnosti, da bi enega od igrišč poimenovali po Novaku Đokoviću, ki je OP Avstralije osvojil že desetkrat »Vem, da mnogi navijači zahtevajo, da igrišče poimenujemo po njem. Toda ne vedo, da to ni v moji pristojnosti ali pristojnosti avstralske teniške zveze,« se je na to odzval direktor Australian Opna Craig Tiley.

V Avstraliji je veliko srbskih priseljencev, ki želijo, da se eno od igrišč imenuje po Novaku Đokoviću. FOTO: Carl Recine/Reuters

»V Parizu, Wimbledonu in New Yorku so prireditelji tudi lastniki objektov in lahko igrišča imenujejo, kakor se jim zdi. Mi smo najemniki Melbourne Parka, ki je v lasti vlade dežele Viktorije. Tako bi morala biti odločitev plod več dejavnikov. Moje osebno mnenje je, da bi Novaku morali dati nekakšno priznanje, ker mu je tukaj uspelo nekaj neverjetnega,« je dodal Tiley.

Pri državnih organih bi se lahko zapletlo, Đokovića je (bivša) avstralska vlada lani izgnala iz države, ker ni bil cepljen zoper covid-19. Srb je sicer osvojil 24 največjih turnirjev, s tem se je izenačil z Margaret Court. Sam bi lahko stopil na vrh večne lestvice, ko bo januarja prihodnje leto branil letošnji naslov. Nekateri menijo, da bodo v Melbournu počastili njegovo ime, ko bo lopar obesil na klin, kar pa še ne bo tako kmalu.