Spektakel za konec eura 2020: vse poti po novem vodijo v London

Mesec dni po otvoritveni tekmi evropskega prvenstva v Rimu, ki jo je spektakularno napovedal Andrea Bocelli, bomo dobili novega prvaka stare celine. Portugalska bo dobila naslednika v nedeljo zvečer, kandidata za vpis v zgodovinske učbenike sta Italija in Anglija. Škorenj in Otok živita za vrhunec eura 2020, ki bo v marsičem edinstven in nepozaben. Finale eura že dolgo ni bil tako močno pričakovan kot tokrat. Brez težav bi napolnili tudi objekt z milijonom sedežev – tako evforični so angleški nogometni privrženci in približno 600.000 Italijanov, ki živijo na Otoku.