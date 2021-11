Spoznajte Katar 2022, najdražje svetovno prvenstvo v nogometu

V nadaljevanju preberite:

22. svetovno prvenstvo v nogometu, do katerega nas loči še leto dni, bo najbolj nenavadno vsaj od prvih izvedb v tridesetih letih prejšnjega stoletja. Če nič drugega, prvič bo potekalo v zimskem času za reprezentance s severne poloble. Bo prvo v arabskem svetu, hkrati se bo dogajalo na območju, manjšem od naše Dolenjske. Ali med Stožicami in celjskim štadionom Z'dežele. Bo pa najdražje doslej ... Preverite, koliko so odšteli organizatorji za nove štadione in drugo infrastrukturo, kako deluje v Katarju leto dni pred začetkom svetovnega prvenstva, kako kaže navijačem, ki bodo želeli popiti kozarec piva, in kakšne cene lahko pričakujete na mundialu 2022.