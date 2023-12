Srake spet v lov na velikane, zdesetkani Spursi izzivajo City

Konkurenca v angleškem prvoligaškem nogometu je zelo zgoščena, presenečenja so možna na vsaki tekmi in zato premier liga pred male zaslone privablja največ gledalcev po celem svetu. V središču pozornosti pa ostajajo derbiji, prvega bosta v danes zvečer (21.00) odigrala Newcastle in Manchester United, v nedeljo popoldne še obračun Manchester City – Tottenham.

Nogometaše Newcastla so zdelale poškodbe, a se zdi, da je to ekipo Eddieja Howa le še bolj povezalo. Dvoboj z Manchester Unitedom pričakujejo optimistično, a tudi jezno, saj so bili s sumljivo enajstmetrovko v 98. minuti med tednom po mnenju marsikoga oropani zmage nad PSG-jem v ligi prvakov. Tudi v angleškem prvenstvu igrajo dobro, pred tednom dni so s 4:1 odpravili Chelsea.

Na drugi strani Manchester United ostaja na robu prepada, po zmagi vedno znova pridejo razočaranja. Zadnje so doživeli v sredo v Istanbulu po remiju z Galatasarayjem (3:3), vtis bodo poizkušali popraviti na domači fronti, kjer so štiri točke za najboljšo četverico na 6. mestu, Newcastle mesto za njimi zaostaja še točko več. Tip: 1.

Phil Foden je bil med tednom najboljši igralec na zelenici ob zmagi Cityja nad Leipzigom. FOTO: Paul Ellis/AFP

Drugouvrščeni Manchester City jutri (17.30) gosti Tottenham, ki je po udarnem začetku sezone zašel v krizo predvsem zaradi kopice poškodb, ki so zdesetkale ekipo Anga Postecogluja, analitiki pa Avstralcu očitajo tudi, da se na nove razmere ni prilagodil in še vedno igra preveč odprt nogomet. City v dvoboj vstopa kot favorit, ravno v takšnih trenutkih pa Tottenham zna biti še kako nevaren. Tip: 1.

Vodilni Arsenal bo na delu danes, topničarji gostijo Wolverhampton ob 16. uri. Tip: več kot 2,5 golov.