Sramota je, da nič ne rečejo

Konec tega meseca bo nogometni center na Brdu gostil ukrajinsko nogometno reprezentanco, ki se bo pripravljala za dodatne kvalifikacije za svetovno prvenstvo v Katarju. Eden od njenih najvidnejših članov je tudi krilni branilec polfinalista lige prvakov Manchester Cityja Oleksander Zinčenko.

Mladi nogometaš je priznal, da, odkar je Rusija napadla Ukrajino, ne more razmišljati o ničemer drugem, kot o vojni, o rojakih, ki trpijo, stradanju.

»Ne morem živeti, kot da se ne dogaja ničesar. Vsak dan sledim vsemu, to je zdaj moje življenje. Prva stvar, ki jo naredim vsako jutro, je, da vzamem v roke telefon. Potem ga imam vse čas v roki. Minilo je sedem tednov od začetka vojne in lahko vidite, da ljudje pozabljajo, kako brutalna vojna je v moji državi. Ne, ne, ne. Ljudje umirajo, stradajo, vsak dan se odkrivajo nova trupla, kako lahko, kdo oprosti. Še bolj se je treba pogovarjati in odkrivati resnico. Vsak dan bolj sovražim ljudi, ki so vdrli v mojo državo. O tem ne bo nehal govoriti, svet mora vedeti resnico,« je 25-letnik iz severnega dela Ukrajine mesteca Radomijšl odprl dušo za angleški dnevnik Guardian.

V vroči madridski bitki za uvrstitev v polfinale lige prvakov je Oleksander Zinčenko tovariško zaščitil soigralca. FOTO: Lee Smith/Reuters

Še posebej je razočaran nad odzivom ruskih nogometašev, med katerimi je bilo veliko njegovih prijateljev. Prepričan je, da bi se morali odzvati odločneje in javno izraziti nasprotovanje vojni.

»V Rusiji imam prijatelje, majhen krog, a zdaj jih ni več. Fantje, ki jih poznam, so me takoj poklicali, ko se je začela invazija. Pošiljali so mi tudi sporočila, kako da jim je žal, a ne morejo storiti ničesar. Seveda lahko. Če molčiš, pomeni, da podpiraš to, kar se dogaja v Ukrajini. Morda so prestrašeni, ker vidimo, kaj se zgodi z Rusi, ki protestirajo. Toda poglejte nogometaše ali kogarkoli drugega z množičnim občinstvom . Ali lahko verjamete, da bi bili vsi aretirani, če bi hkrati na družbenih omrežjih objavili, 'fantje, mi smo proti vojni, ustaviti jo moramo.' Seveda ne bi bili. Zato je sramota, da nič ne rečejo,« je bil oster do sosedov nogometaš, ki je že pred dobrim mesecem dni pozval ruske nogometaše k protestom.