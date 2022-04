Srbom ledeni kri v žilah, spet na Brazilijo in Švico

V nadaljevanju preberite:

V Dohi so izžrebali skupine uvodnega dela tekmovanja na svetovnem prvenstvu v nogometu, ta bo novembra in decembra. Mundial bosta odprla Katar in Ekvador, denimo Srbi pa so v skupini s plesom kroglic po preteklem prvenstvu v Rusiji leta 2018 spet za tekmici dobili Brazilijo in Švico. »Ledeni se kri v žilah. Želimo povračilo za največjo krajo,« grmijo srbski mediji.