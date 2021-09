Sreda z novimi spektakli v ligi prvakov, glavna v Torinu in Manchestru

Romelu Lukaku bo velika nevarnost za Juventusova vrata. FOTO: Ben Stansall/AFP

Po včerajšnjih tekmah v skupinah od A do D bodo danes dvoboje drugega kola Uefine lige prvakov odigrali tudi v skupinah od E do H. V ospredju je derbi med Juventusom in Chelseajem. V ponovitvi finala evropske lige se bosta na Old Traffordu merila Manchester United in Villarreal.V Lizboni bo pomembna tekma med Benfico in Barcelono. Bayern bo velik favorit proti kijevskemu Dinamu. Salzburgbo gostil Lille.Začelo se bo z dvema tekmama ob 18.45, para sta Atalanta z– Young Boys ter Zenit – Malmö.