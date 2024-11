Stara dama tudi z delovno silo ostaja nepremagljiva

Milan in močno oslabljeni Juventus, pri katerem so med drugimi manjkali Dušan Vlahović, Arkadiusz Milik, Nico Gonzalez, Douglas Luiz, Juan Cabal, Bremer in Vasilije Adžić, gledalcem nista ponudila posebnih užitkov, je pa Juventus že devetič na zadnjih 12 tekmah mrežo ohranil nedotaknjeno. Juventus, ki ima že sedem remijev, je tudi edini še neporažen v ligi.

Pred tem je Inter zanesljivo opravil svoj posel v Veroni, kjer je zmagal s 5:0, vseh pet golov je dosegel v prvem polčasu. Strelci so bili Joaquin Correa, Marcus Thuram, ki je zadel dvakrat, Stefan de Vrij in Yann Bisseck. Correa je prispeval še dve podaji.

V nedeljo bodo tekme Genoa – Cagliari, Como – Fiorentina, Torino – Monza, Napoli – Roma in Lazio – Bologna, v ponedeljek pa bo še Empoli gostil Udinese Sandija Lovrića, Jake Bijola in Davida Pejičića, Venezia Domna Črnigoja pa bo igrala proti Lecceju.