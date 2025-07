Stari, novi vijolični bombarder je predsednikovo darilo

»Slovo je bilo začasno. Ne adijo, ampak na svidenje. Za začetek dneva Bamba, nekaj ur kasneje 'bomba.' Z navdušenjem predstavljamo prestopno novico, ki ima dodatno dimenzijo in močno sporočilnost. Benjamin Tetteh je nazaj!« Tako je NK Maribor na spletni strani naznanil vrnitev svojega najboljšega strelca med vijolične, s čimer je razrešil enega od najbolj ranljivih položajev v moštvu, osrednjega napadalca. Ne le vrnitev ali posoja, Tetteh je postal polnopravni član Maribora in je sklenil dveletno pogodbo.

»Benji ni le odličen igralec, ampak tudi oseba z močnim značajem. Njegova vrnitev, ki jo je klubu in našim navijačem podaril Acun Ilıcalı, pomeni veliko vsem, ki jim je ta klub pri srcu. Zdaj je čas, da se vsi — igralci, strokovni štab, osebje in navijači — združimo, delamo še bolj zavzeto kot kdajkoli prej in skupaj dosežemo 17,« je še dodal vodja nogometnih operacij NK Maribor Cem Başgül.