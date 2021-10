Stojanović: Mogoče je okrog nas preveč negativnosti

Slovenska nogometna reprezentanca bo v petek ob 20.45 v Ta'Qaliju odigrala sedmo tekmo kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Katarju. Naši nogometaši proti Maltežanom nujno potrebujejo zmago, če želijo ostati v igri za prvi dve mesti v skupini H. To sta na zadnji novinarski konferenci pred dvobojem poudarila tudi selektor Matjaž Kek in branilec Petar Stojanović.



»Čaka nas zelo motivirana domača vrsta. Nenazadnje tudi njihovi igralci igrajo za svojo reprezentanco. Treba bo igrati disciplinirano, organizirano z neko mero agresivnosti, iskati druge žoge, s hitrimi prehodi prihajati pred nasprotnikova vrata in izkoriščati priložnosti,« je recept za osvojitev želenih treh točk predstavil Kek.



»Treba bo paziti tudi na nasprotne napade in prekinitve. To bo tekma, na kateri bo treba pokazati vse. Razmišljati o čemer koli drugem bi bilo neumestno. Slovenija je imela tudi z drugačnimi zasedbami tu že težave. Zavedati se moramo, da je tekma izjemno pomembna. Če ne bomo dali vsega od sebe, bomo lahko hitro v težavah. Toda razmišljam predvsem o kakovosti naše igre,« je še dodal selektor in dodal, da so že – če je treba v tem trenutku še koga motivirati za obračun – v velikih težavah.



Ob tem je tudi dodal, da nikakor ne bodo z enim očesom na drugih tekmah skupine, med Ciprom in Hrvaško ter med Rusijo in Slovaško. »To je zadnje, o čemer bomo razmišljali. Na igrišču in ob njem moramo biti stoodstotno osredotočeni,« je sklenil Kek.

Imajo kakovost, to so v teh kvalifikacijah že pokazali

Petar Stojanović je bil še bolj neposreden. »Za nas pridejo v poštev le tri točke,« je uvodoma poudaril bočni branilec in pristavil, da so na Malto pripotovali zelo motivirani. »Dali bomo vse od sebe, potrudili se bomo pokazati najboljše, kar znamo,« je zatrdil in pristavil, da morajo tudi sebi pokazati, da lahko odigrajo dobro. »Mogoče je okrog nas preveč negativnosti. Menim, da imamo kakovost, tudi v teh kvalifikacijah smo to že pokazali. Resda smo nazadnje proti Hrvaški izgubili, a to je že za nami. Ni se nam treba dokazovati nikomur drugemu kot sebi in vsem okoli ekipe.«



Stojanović je zagotovil, da je bila na treningih ves čas dobra energija, zavedajo pa se, da jih čaka težka tekma. »Morali bomo biti na vrhunski ravni, če bomo želeli zmagati,« je še dejal Stojanović.



Slovenija se bo po Malti v ponedeljek (11. oktobra) pomerila še z Rusijo, prav tako ob 20.45 v Mariboru. Rusija na lestvici Svetovne nogometne zveze zaseda 37., Slovenija 64. in Malta 171. mesto. Z Rusijo se je Slovenija v teh kvalifikacij že pomerila v gosteh in izgubila z 1:2, Malto pa je v začetku septembra doma premagala z 1:0.



V skupini H po šestih kolih vodita Hrvaška in Rusija s po 13 točkami, Slovaška jih ima devet, Slovenija sedem, Malta in Ciper pa po štiri.

