Stojanović z golom pomagal do zmage, aktiven tudi Štulac

Nogometaši na Apeninskem polotoku so tradicionalno aktivni tudi na ponedeljek. Empoli je tako v 16. kolu italijanskega prvenstva gostili Udinese in ga premagal s 3:1 za sedmo zmago v sezoni in 11. mesto na lestvici, kar je spodoben položaj za klub iz Toskane.

Empoli je zašel v zaostanek v 22. minuti po golu Gerarda Deulofeua, toda slovenski reprezentant Petar Stojanović je domačim v 50. minuti priigral izenačenje, v 60. minuti pa je Nedim Bajrami poskrbel za preobrat. Andrea Pinamonti je v 78. minuti potrdil zmago domačih, pri katerih je Stojanović igral celo tekmo, Leo Štulac pa je v igro vstopil v 72. minuti.