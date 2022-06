Štor pri Bravu, Koper zapustil še en pokalni prvak

Luka Štor je z Bravom podpisal pogodbo do konca sezone 2023/24 z možnostjo podaljšanja še za eno sezono. Štor je bil pred tem član Dynama Dresdna, kamor je prestopil v sezoni 2019/20, v prejšnji pa je s statusom posojenega nogometaša igral za ciprskega prvaka Apollon, za katerega je v osmih nastopih zabil dva gola in prispeval eno asistenco. Pred odhodom v tujino je Štor igral za Aluminij, za katerega je na 33 tekmah dosegel devet golov.

Povratnica v prvo ligo Gorica pa je za eno sezono podaljšala pogodbo z 32-letnim branilcem Nejcem Mevljo, so potrdili v klubu. »Mevlja velja za produkt naše nogometne šole, v karieri pa je nastopal še v dresu Maribora, škotskega Livingstona, romunskega Panduriija, bosansko-hercegovskega Zrinjskega iz Mostarja in švicarskega Schaffhausna,« so med drugim zapisali pri Gorici, za katero je v minili sezoni v drugi ligi na 26 tekmah prispeval tri zadetke.

Po poročanju Ekipe SN pa je Koper po odhodih Lamina Colleyja in Karla Bručića zapustil še vezist Ivan Borna Jelić Balta, ki bo kariero nadaljeval pri Wisli iz Krakova. So pa Primorci po poročanju časnika blizu prihodu francoskega vezista Omarja Correie, kot kaže, pa bodo ostali brez Chukwubuikema Ikwuemesija, ki se je s koprskih priprav odpravil v Celje.

Mitja Lotrič, ki je zadnje pol sezone kot posojen igralec Würzburga igral pri Muri, pa bo koncu zgodbe z nemškim nižjeligašem kariero nadaljeval v Izraelu pri Bnei Sakhninu. Novega delodajalca je po odhodu iz sežanskega Tabora dobil tudi Klemen Nemanič, ki bo po novem igral v drugo romunski ligi pri Miercurei Ciuc.