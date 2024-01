Strast do nogometa je zaščitni znak Lendave

V Avstro-Ogrskem cesarstvu, ki je bilo razdeljeno na 18 dežel, je Lendava spadala v deželo Ogrsko z madžarsko oblastjo. Čeprav so bili tamkajšnji Slovenci upravno ločeni od rojakov iz dežel Kranjska, Štajerska, Koroška in Primorje, so tudi Prekmurci začutili vsesplošni razvoj in z njim povezane pridobitve. Že na začetku 20. stoletja je zahvaljujoč tudi zelo močni judovski skupnosti v Lendavi svoje korenine pognal še nogomet.

Že pred prelomom stoletja je na lendavskem območju zaživela kolesarska sekcija, leta 1903 pa je bila ustanovna skupščina nogometnega kluba AFE Alsolendva, ki je potem menjal imena v DSC (Dolnjelendavski športni klub) in LSC (Lendvai Soocer Club). Seveda je bil odločilen madžarski vpliv, a so bili pomemben del začetkov nogometa na tistem območju tudi Slovenci kot igralci, funkcionarji in podporniki kluba. Dvanajstega maja 1903 so za predsednika nogometašev izbrali Emila Pollaka, častni predsednik pa je bil Mihaly Kakasdi Hajos.

V nadaljevanju preberite celotno zgodbo.