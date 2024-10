Strelec gola Mlakar: Cilj še naprej prvo mesto, tudi novembra po šest točk

Slovenska nogometna reprezentanca je oktobrski cikel v ligi narodov končala s pomembno zmago proti Kazahstanu, ki jih je po polomu v Oslu vrnila na pravo pot. »Želeli smo si šest točk. Na žalost se zgodijo takšne tekme, kot je bila na Norveškem. Tako je bilo še bolj pomembno, da odgovorimo na pravi način. Ni pomembno le to, da smo zmagali v Kazahstanu, ampak da smo pokazali, da smo trdna ekipa. Cilj je še naprej prvo mesto, tudi novembra bomo šli na šest točk,« je povedal Jan Mlakar.

Bil je edini strelec na nedeljski tekmi, kot je dejal selektor Matjaž Kek, ga je nagradila karma po vseh težavah, ki jih je imel in jih ima. Pestilo ga je zdravje, v klubu, italijanskem drugoligašu Pisi, pa tudi nima prave vloge.

»Ta zadetek je neka potrditev. Ne glede na to, da mi v klubu ne gre po željah, nisem obupal, tako da je ta gol prišel kot neka nagrada. Treba je znati potrpeti, ampak predvsem je pomembno to, da smo zmagali na težkem gostovanju,« je dodal Mlakar.

Temu je za zadetek podal Erik Janža. »Najpomembnejše je, da smo se vrnili k zmagi. Na Norveškem res ni bilo po naše. Znamo bolje. Proti Kazahstanu sicer mogoče na oko ni bilo najlepše, ampak po težkem porazu in dolgi poti ter časovni razliki smo 'zgarali' in še enkrat pokazali karakter,« je dejal bočni branilec, ki se zaveda svojih dobrih in slabših strani.

Erik Janža se je v Kazahstanu vrnil na svojo levo stran obrambe. FOTO: Pavel Mikheyev/Reuters

»Skozi celotno kariero skrbim, da gradim karakter, fizično pripravljenost. To sem jaz. Nisem jaz 'igračina', ki bi delila žoge. Vem, kaj je moja močna stran in tega se držim,« je povedal Janža.

Kek je po tekmi poudaril, da so ob vseh drugih dejavnikih na ekipo v tem terminu vplivali različni dogodki – od poškodb, manjkalo je kar nekaj prvokategornikov vključno z Žanom Karničnikom, Davidom Brekalom, Jonom Gorencem Stankovićem, Tomijem Horvatom, Sandijem Lovrićem –, do drugih kadrovskih zadev, med katerimi je bila najbolj odmevna nenaden odhod pomočnika selektorja Boštjana Cesarja za trenerja Maribora.

Mlakar pa je dejal, da to vseeno ni preveč obremenilo nogometašev. »Mislim, da na nas igralce to ni preveč vplivalo, vsaj name osebno. Sam ne spremljam preveč medijev, nerad obračam pozornost na druge stvari. Zagotovo pa je bil ta oktobrski zbor specifičen. Boštjan je bil velik strokovnjak, pomagal nam je in mu želim vse najboljše. Je pa vsak od nas nadomestljiv,« je sklenil Mlakar.

Keka v naslednjem obdobju čaka veliko dela, poiskati bo moral tudi novega pomočnika. FOTO: NZS

Slovenijo do konca lige narodov čakata še dve novembrski tekmi. Doma bo gostila Norvežane, za konec pa bo gostovala na Dunaju pri Avstriji.

Zmagovalec skupine bo napredoval v najmočnejšo ligo A, drugouvrščeni bo igral dodatne tekme za preboj v razred višje, tretjeuvrščenega čakajo dodatni boji za obstanek v ligi B, zadnjeuvrščeni pa bo izpadel v ligo C.