Strelec najpomembnejšega gola za Španijo rekel adios

Ne, ne delajo več takšnih, kot je Andrés Iniesta. Xavi se je že podal v trenerske vode, zadnja predstavnika nizkoraslih čarovnikov Lionel Messi in Luka Modrić sta v pozni jeseni kariere. Zdaj so v ospredju nogometaši sodobnega tipa, kakršni so postavni Erling Haaland, Benjamin Šeško, Kylian Mbappe, Jude Bellingham ... Novi asi Gavi, Lamine Yamal in Jamal Musiala bodo morali pojesti še veliko žgancev, da si bodo zaslužili resno primerjavo z Iniesto, ki je ta teden nogometne čevlje dokončno postavil v kot.

Kakšno je bilo slovo virtuoza, kako se je začela njegova kariera in kaj je v njej dosegel? Kaj je bil njegov moto in kaj ga žene naprej? Zakaj je zapadel v depresijo in kaj jo je ozdravilo? Oglejte si njegov gol v finalu svetovnega prvenstva leta 2010 ...