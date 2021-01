Struna iz Houstona v Montreal

Kanadsko moštvo Montreal Impact je oznanilo, da se je okrepilo s slovenskim branilcem30-letni izkušeni branilec je zadnja tri leta igral za Houston Dynamo in nastopil na 49 tekmah, od tega je na skupno 46 tekmah v prvenstvu MLS igral 4046 minut.»Veseli nas, da smo dodali visokega srednjega branilca v naše obrambno jedro. Ima izkušnje tako v MLS kot na mednarodni sceni, saj je nekaj let igral v Italiji,« je za spletno stran kluba povedal športni direktorPri Montrealu so poudarili, da gre za nogometaša z reprezentančnimi izkušnjami, saj je za Slovenijo nastopil na 21 tekmah, nazadnje 16. novembra 2019 v kvalifikacijah za EP 2020 proti Latviji.Aljaž Struna je svojo profesionalno kariero začel leta 2009 v Kopru, doslej pa je igral še za Jadran Dekane, Palermo, Varese in Carpi, konec leta 2018 pa je prestopil k Houstonu.V nasprotno smer, iz Montreala v Houston, pa se je preselil 29-letni argentinski napadalec, ki je v zadnjih dveh letih za klub odigral 46 tekem, na katerih je dosegel 9 golov in 8 asistenc.