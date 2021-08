Sturm neusmiljeno kaznoval napake Sobočanov

Mura : Sturm 1:3 Štadion Fazanerija, gledalcev 3000, sodnik Michael Oliver (Anglija).

Strelci: 1:0 – Škoflek (Horvat, 3), 1:1 – Jantscher (18, 11-m), 1:2 – Kiteišvili (Yeboah, 61), 1:3 – Yeboah (63); Mura: Obradović; Karničnik (od 71. Maroša), Maruško, Gorenc, Kous, Kozar, Horvat, Šturm, Bobičanec (od 62. Mandić), Škoflek (od 71. Pucko), Lotrič, trener: Ante Šimundža; Sturm: Siebenhandl, Gazibegović (od 81. Jäger), Affengruber, Wüthrich, Dante, Stanković, Hierländer, Kiteišvili (od 76. Kuen), Ljubić (od 80. Geyrhofer), Jantscher (od 66. Sarkaria), Yeboah (od 76. Niangbo), trener: Christian Ilzer; posest žoge v %: 45:55; streli: 15:17; na vrata: 5:8; koti: 3:2; prekrški: 10:16.

Izidi drugih tekem zadnjega kola kvalifikacij za evropsko ligo:

Omonia : Antwerpen 4:2 (1:1), Randers : Galatasaray 1:1 (0:1), Slavia Praga : Legia Varšava 2:2 (2:2), Fenerbahče : HJK 1:0 (0:0; Miha Zajc je odigral vso tekmo za Fenerbahče, Filip Valenčič je odigral 86 minut za HJK), Olympiakos : Slovan Bratislava 3:0 (1:0), Rangers : Alaškert 1:0 (0:0), Rapid Dunaj : Zorja Lugansk 3:0 (1:0); Dejan Petrovič je v igro vstopil v 80. minuti za Rapid).

Muraši si lepšega začetka prve od dveh odločilnih tekem za uvrstitev v skupinski del evropske lige ne bi mogli zamisliti, saj je, ki je malce presenetljivo začel dvoboj v prvi postavi, po podajiz mojstrskim strelom z okoli 20 metrov pod prečko zatresel mrežo Sturma že v tretji minuti.Soboški črno-beli večjih težav s tekmeci v prvih 15 minutah niso imeli, čeprav se je tudi njihova mreža enkrat zatresla, ko je v 14. minuti z očitnim odrivanjem do položaja za strel z glavo prišelin matiral. Glavni sodnik, ki gola ni priznal, pa domačih gledalcev ni navdušil z odločitvijo štiri minute kasneje, ko je obv kazenskem prostoru padel prodirajoči, Oliver pa je neudoma pokazal na belo piko. Jantscherja je čakal nov obračun iz oči v oči z vratarjem, ki je »prebral« njegovo namero in za las zgrešil žogo, ki je končala v njegovi mreži za izenačenje.Do konca polčasa so imeli pobudo gostje iz Gradca, ki pa so popoln preobrat uspeli uprizoriti šele po uri igre. Kiteišvili je po podajizadel za 2:1, Yeboah pa je že v enem naslednjih napadov zadel tudi sam za končnih 3:1, ko je prestregel slabo podajo Kousa proti osrčju obrambe in mirno zaključil pred Obradovićem.Muraši so veliko bolje odigrali zaključek dvoboja, ko so nekajkrat resno zapretili vratom, ki jih je branilse je v 77. minuti znašel v matni situaciji pred gostujočimi vrati, ko ga je zaposlil, a je Siebenhandl hitro stekel iz vrat, Maroša pa žoge ni uspel spraviti mimo 31-letnega Dunajčana. Ta se je ob poskusu Maroše nato še enkrat izkazal v sodnikovem podaljšku in ohranil lep kapital za svoje moštvo pred povratnim dvobojem.