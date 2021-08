Sturm prihaja z nizom treh zmag

V nadaljevanju preberite:



Le dunajska velikana, Austria in Rapid, sta zgodovinsko bolj slovenska, kot je Sturm, ki ima rojstno letnico 1909. Ali morda drugi graški klub GAK, pri katerem je doslej edino trenersko sezono zunaj slovenskih meja izpeljal ključni avtor Murinega vzpona Ante Šimundža. Še prej sta bila Gakova »junaka« Matjaž Kek in Aleš Čeh. Za Sturm bo tekma z Muro sploh prva evropska letos. Za vselej natančnega in študioznega Šimundžo je to izhodišče malo manj ugodno, a prav velike vloge ne bo imelo.