Stuttgart vs. München, izvidnik Boris je izbral – Ulm

Na odštevalniku do eura 2024 v nogometu je zapisana številka 61. Čez dva meseca in dan se bosta Nemčija in Škotska pomerili v Münchnu. Slovenijo prvi izziv v Stuttgartu čaka dva dni pozneje z Dansko, na Allianz Areni pa bo igrala 20. junija s Srbijo. Stuttgart in München sta narazen dobrih 200 kilometrov in za slovenske navijače bi bila nadvse priročna nekakšna vmesna baza. Kot naročen je Ulm, kjer se te dni za olimpijsko vstopnico merijo slovenske rokometašice.