Pariški princi že prejeli zaušnico iz Londona, tokrat želijo ponoviti München

Zdi se, kot da se je ravno končala klubska sezona, pa je že pred durmi nova. To je bil najkrajši premor za Paris Saint-Germain, ki je pred natanko mesecem izgubil v finalu svetovnega klubskega prvenstva v ZDA, danes pa bo imel priložnost osvojiti Uefin superpokal, ko bo v nam bližnjem Vidmu ob 21. uri velik favorit proti zmagovalcu evropske lige Tottenhamu. To bo jubilejni 50. evropski superpokal, lani je Aleksander Čeferin v Varšavi trofejo izročil Real Madridu, komu jo bo letos?

Kakšne so okoliščine prve tekme sezone v evropskih klubskih tekmovanjih? Kaj pravijo nekateri akterji?