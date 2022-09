Svetovna asa Jan Oblak in Benjamin Šeško

Slovenska nogometna reprezentanca je v zadnjih dveh tekmah lige narodov izpeljala manjši podvig. Bila je avtsajder v zahtevni in izenačeni skupini, a si po odmevnem skalpu Norvežanov in neodločenem izidu s Švedsko zagotovila obstanek v drugem kakovostnem razred. Kaj jo je odlikovalo v septembrskem paketu tekem in s čim si je zaslužila pozitivne ocene strokovnjakov? Tudi navijači so opazili, da se je nekaj premaknilo na bolje in da je videti luč na koncu tunela. Ni veliko neznank, kdo je izstopal in kdo je požel največji del pozornosti.