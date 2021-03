Svetovni prvaki preskočili kazahstansko oviro za prvo zmago

Aleksander Mokin je ustavil številne nevarne strele Francozov, vključno z enajstmetrovko Kyliana Mbappeja. FOTO: Franck Fife/AFP

Kvalifikacije za SP

Aktualni svetovni prvaki Francozi so na svoji drugi tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo v skupini D po pričakovanjih premagali Kazahstan z 2:0.Galski petelini so kvalifikacije začeli z razočaranjem, saj so igrali le neodločeno proti Ukrajini, tokrat pa so v Astani upravičili vlogo favoritov in dosegli prvo zmago.Za Francoze je v 20. minuti najprej zadel, ki je z desne strani kazenskega prostora natančno meril v daljši kot in dosegel svoj prvi gol na uradnih tekmah francoske reprezentance.Gostje so vodstvo podvojili v 44. minuti, ko je ob udarcu iz kota obnespretno posredovalin zatresel lastno mrežo.Pri Francozih je v 59. minuti v igro vstopil zvezdnik PSG-ja Kylian Mbappe. Ta je v 75. minuti priboril enajstmetrovko in prevzel odgovornost za strel, vendar je njegov poskus ustavilFrancoski nogometaši bodo reprezentančni ciklus sklenili s sredino tekmo proti Bosni in Hercegovini, ki bo v Sarajevu.Gruzija - Španija (18)Kosovo - Švedska (20.45)Bolgarija - Italija (20.45)Švica - Litva (20.45)Kazahstan - Francija 0:2 (0:2)Dembele 20., Maliy 44./agUkrajina - Finska (20.45)Danska - Moldavija (18)Izrael - Škotska (20.45)Albanija - Anglija (18)Poljska - Andora (20.45)San Marino - Madžarska (20.45)Armenija - Islandija (18)Severna Makedonija - Lihtenštajn (20.45)Romunija - Nemčija (20.45)