Svetovno klubsko prvenstvo bo najverjetneje preloženo

Fifa načrtuje uvedbo novega ženskega klubskega svetovnega prvenstva, ki bo vključevalo 16 ekip. Prvotno je bil začetek turnirja načrtovan za leto 2026, vendar so se pojavile razprave o morebitni preložitvi začetka za nekaj let. Eden izmed glavnih razlogov za to je potreba po dodatnem času za temeljite priprave vseh vpletenih strani. Kot poroča Guardian, se znotraj Fife in konfederacij še vedno ohranja široka podpora za ta turnir, vendar se razpravlja o tem, kako zagotoviti njegovo uspešno izvedbo.

Na srečanju, ki bo potekalo ta teden, bo ena izmed tem tudi možnost uvedbe mini-turnirja s štirimi ekipami leta 2026. Ta predlog bi omogočil dodatni čas za priprave na polno različico turnirja s 16 ekipami. Čeprav končne odločitve glede datumov še niso bile sprejete, je jasno, da Fifa želi zagotoviti, da bo turnir dobro organiziran in uspešen.

Načrti za žensko klubsko svetovno prvenstvo so bili prvič napovedani maja leta 2021. Fifa je lani razkrila, da bo turnir potekal med januarjem in februarjem 2026.. Predsednik Gianni Infantino je takrat poudaril potrebo po globalnem klubskem tekmovanju za ženske, ki bi igralke iz vseh celin postavilo na svetovno prizorišče in jim omogočilo razvoj.

Podpora in priprave na turnir

Turnir ima široko podporo znotraj FIFA in konfederacij, kar je ključnega pomena za njegovo uspešno izvedbo. Kot poroča Guardian, je znotraj FIFA in njenih konfederacij prisotna »neomajna podpora« za uvedbo ženskega klubskega svetovnega prvenstva. Kljub temu pa razprave o pripravi in organizaciji turnirja še vedno potekajo.

Aktualne evropske klubske prvakinje so nogometašice Barcelone. FOTO: Susana Vera/Reuters

Eden izmed glavnih izzivov je zagotoviti, da so vse vpletene strani dobro pripravljene, kar je privedlo do razmišljanja o morebitni preložitvi začetka turnirja za nekaj let.

Čeprav končne odločitve glede datumov in formata še niso bile sprejete, je jasno, da obstaja močna želja po uvedbi tega turnirja. Podpora znotraj FIFA in konfederacij je ključna, saj zagotavlja, da bodo vse vpletene strani sodelovale pri pripravi in izvedbi turnirja. Razprave na prihajajočem srečanju sveta FIFA bodo verjetno prinesle dodatna pojasnila in smernice glede nadaljnjih korakov.

Primerjava z moškim klubskim svetovnim prvenstvom, ki je bilo uvedeno leta 2000, je neizogibna. Moška različica turnirja ni dobila pretirane pozornost v nogometnem svetu.

Letos poleti se je razvilo novo tekmovanje, ki bo posnemalo svetovno prvenstvo v nogometu. Dvaintrideset najboljših klubov na svetu se letos pomerilo za naslov najboljšega kluba na svetu. Prvenstvo bo potekalo v Združenih državah Amerike.

Pomembno je poudariti, da je uvedba ženskega klubskega svetovnega prvenstva del širšega prizadevanja Fife za enakopravnost spolov v športu. S tem turnirjem želi FIFA ustvariti platformo, ki bo ženskam omogočila enake priložnosti kot moškim ter prispevati k nadaljnjemu razvoju in profesionalizaciji ženskega nogometa po vsem svetu.