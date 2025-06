Nespektakularen uvod v spektakel, Messi ni rešil egiptovske uganke

Otvoritev v Miamiju ni navdušila navijačev. Na uvodni tekmi rekordnega svetovnega klubskega prvenstva sta se Inter Miami in Al Ahly v Miamiju razšla z 0:0. Lionel Messi in Luis Suarez nista našla poti do gola egiptovskih prvakov. Danes bosta še tekmi Bayern – Auckland City (18.00) in derbi PSG – Atletico (21.00). Bo zmagovalec lige prvakov strl ekipo Jana Oblaka?

Junak tekme na štadionu Hard Rock v Miamiju, kjer se je zbralo 61.000 gledalcev, je bil vratar Mohamed El Shenawy, ki je tik pred koncem ubranil odličen strel Messija. Al Ahly je bil boljši v prvem polčasu, domače je reševal vratar Oscar Ustari, ki je med drugim ubranil strel z bele točke Trezeguetu v 43. minuti.

V skupini sta še Porto in Palmeiras. Klubsko SP 2025 se bo končalo z velikim finalom na stadionu MetLife v New Jerseyju 13. julija.