Sveže zaljubljeni Erling Haaland in njegova izbranka neločljiva

Norveški nogometni as Erling Haaland ne igra na letošnjem svetovnem prvenstvu v Katarju, kljub vsemu pa ima razlog za veselje in srečo. Kot poročajo angleški mediji, je eden najboljših nogometašev na svetu sveže zaljubljen, njegova srčna izbranka pa je štiri leta mlajša Norvežanka Isabel Haugseng Johansen.

Novico je lansiral v javnost tabloid The Sun, povzeli so jo vsi angleški mediji. Haaland (22) in Isabel (18), ki prav tako igra nogomet, preživita skupaj večino prostega časa, ki je na voljo nogometašu v času, ko angleška premier league počiva zaradi mundiala. »Njuna zveza deluje resno. Isabel je občasno gledala njegove tekme v Nemčiji in Angliji, zdaj je Erling odšel z njo v Marbello,« je odkril neimenovani vir.

Norvežan tudi v tej sezoni blesti na igriščih

Še nekaj mesecev nazaj je Erling Haaland na tovrstna vprašanja odvrnil z besedami: »Spim samo z nogometnimi žogami, s katerimi sem zabil najmanj tri gole. Dobro se počutim z njimi.« Norvežan tudi v tej sezoni blesti na igriščih: v pičlih 13 tekmah premier league je zabil neverjetnih 18 golov v majici Manchester Cityja.