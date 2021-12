Švicarskim prvakom posebno dovoljenje za gostovanje na Otoku

Moštvo iz Berna se bo prihodnjo sredo pomerilo z Manchester Unitedom, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Ta dodaja, da švicarski ekipi ob vrnitvi v domovino ne bo treba v sicer obvezno desetdnevno karanteno zaradi pandemije covida-19.

Švica je v teh dneh uvedla obvezno karanteno za vse, ki se vračajo iz Velike Britanije, zaradi česar je bila pod vprašanjem omenjena tekma. Toda iz bernskega kluba so sporočili, da so jim oblasti bernskega kantona izdale posebno dovolilnico za ligo prvakov in mladinsko ligo prvakov.

Če bi ekipa morala v karanteno, ne bi mogla igrati domačih ligaških tekem proti Sionu in Baslu in bi zadnji obračun v letu, 19. decembra proti Luganu Sandija Lovrića in Žana Celarja, igrala takoj po izteku izolacije.