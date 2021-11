Švicarsko tožilstvo obudilo preiskavo proti Gianniju Infantinu

Spet je oživela kazenska preiskava proti predsedniku Svetovne nogometne zveze (Fife) Gianniju Infantinu. Švicarsko tožilstvo namreč Infantinu očita sodelovanje, sestajanje z osramočenim nekdanjim tožilcem Michaelom Lauberjem ter iskanje informacij o preiskavah Fife in Fifinih nekdanjih vodilnih funkcionarjev, s katerimi bi lahko vplival na potek preiskave in omenjene voditelje.

Infantino in Lauber sta se sestajala na skrivnih lokacijah v letih 2016 in 2017, Lauber je osumljen zlorabe položaja, kršitve uradne skrivnosti in favoriziranja. Infantina so preiskovali že prej, toda letošnjega maja je Fifa dosegla, da je tožilstvo odstranilo posebnega tožilca Stefana Kellerja, ki da naj bi razširil preiskavo prek svojih pristojnosti in izdal »zlonamerna in obrekovalna« sporočila za javnost, ki so pokazala »skrajno pristranskost«.

Nad Infantina upokojena in dobro seznanjena tožilca

Gianni Infantino FOTO: Attila Kisbenedek/AFP

Tožilstvo je tedaj ugodilo Fifi in Infantinu, zdaj je nad 51-letnega Švicarja na čelu Fife poslalo kar dva nova tožilca – in sicer upokojena državna tožilcain, ki sta dobro seznanjena z omenjenim primerom Fifa. Gre za primer, ki je v središču integritete švicarskega pravnega sistema. Parlament bo glasoval o imenovanju obeh tožilcev na seji skupščine 15. decembra.

Tudi nekdanji predsednik Fife Sepp Blatter in nekdanji predsednik Uefe Michel Platini ta čas čakata na datum odločanja pred švicarskim sodiščem o njunem primeru »nelojalno plačilo«, ki ga je Fifa leta 2010 plačala Platiniju za delo, opravljeno v času SP 1998.