Tabor in Domžale na Krasu vsak s točko

Nogometaši CB24 Tabora in Domžal so se v 12. kola Prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 1:1. Igralci Tabora so brez pomoči kaznovanega Denisa Kouaa iskali konec niza treh porazov in dvig z zadnjega mesta na lestvici. Prvi del naloge jim je uspelo udejanjiti, saj je Boucif El Afghani s svojim ligaškim prvencem poskrbel za dragoceno točko. Kljub njej pa so Kraševci še vedno zadnji. Uvod tekme ni ponudil posebnega razburjenja, Domžalčani so bili sicer nekoliko konkretnejši, a pravih priložnosti tudi po pol ure igre ni bilo.

Ob koncu polčasa so se nekoliko prebudili tudi domači nogometaši, toda v sodniškem dodatku tega dela igre so Domžalčani povedli. Arnel Jakupović je z desne strani podal pred vrata, kjer je bil na drugi vratnici najvišji Bartol Barišić, ki je v napadu zamenjal kaznovanega Ivana Durdova. Za Jakupovića je bila to peta podaja v sezoni, s čimer se je v tem pogledu na drugem mestu izenačil z Olimpijinim Mariom Kvesićem, prvi pa je Mariborčan Rok Kronaveter s sedmimi podajami.

V drugem polčasu so pričakovano Sežanci lovili izenačenje, a si ekipi nista priigrali kakšne omembe vredne priložnosti, v 75. minuti je nevarno meril Jakupović s prostega strela, domači vratr Jan Koprivec pa se je izkazal z obrambo. V 82. minuti pa je El Afghani le poskrbel za veselje domačih, ko je z desne strani prišel pred domžalskega čuvaja mreže Ajdina Mulalića in ga z močnim strelom premagal za 1:1.

Izidi 12. kola 1. SNL:

sobota:

CB24 Tabor : Domžale 1:1 (Boucif El Afghani 82.; Bartol Barišić 45)

17.30 Maribor - Koper

nedelja:

15.00 Bravo - Olimpija

20.15 Mura - Celje

ponedeljek:

17.30 Kalcer Radomlje - Gorica