Tako se igra proti boljšim, in v Nemčiji bodo igrali proti boljšim

V nadaljevanju preberite:

Slovenski nogometaši so v letošnji drugi pripravljalni tekmi za evropsko prvenstvo na seznam svojih žrtev vpisali drugo najbolj zveneče ime po Italiji. Potrdilo se je, da imajo Slovenci glavo in rep v igri brez sijaja, a s tekmovalnostjo in zrelostjo, ki jo premorejo resne reprezentance. In kako so jo videli nekateri nekdanji akterji velikih reprezentančnih bitk? »Bili so kompaktni in moštveni,« so med drugim povedali nekdanji akterji velikih reprezentančnih nogometnih bitk.