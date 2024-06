Ten Hag ostaja na klopi rdečih vragov

Trener Manchester Uniteda Erik ten Hag bo ostal na klopi rdečih vragov po zaključenem pregledu sezone, ki ga je opravljal klubski upravni odbor. K odločitvi so pripomogli razvoj mladih talentov, kot sta Kobbie Mainoo in Alejandro Garnacho, ki sta si priborila mesto v prvi enajsterici, dve lovoriki v dveh sezonah na klopi Uniteda in Nizozemčeva predanost klubu. Kot olajševalni okoliščini so upoštevali tudi, da se nakupa iz prejšnjega poletnega prestopnega roka, Andre Onana in Mason Mount, še nista popolnoma prilagodila klubskim razmeram in kopico poškodb, ki so Ten Hagu otežile delo.

Klub je s pregledom sezone začel takoj po zmagi v finalu pokala FA nad mestnimi rivali Manchester Cityjem. Ten Hag pa po zmagi ni bil prepričan, ali bo prihodnjo sezono še na klopi Manchester Uniteda. Novi solastniki so si za končno odločitev o njegovi prihodnosti vzeli skoraj tri tedne. Decembra je namreč britanski milijarder Jim Ratcliffe od večinskih lastnikov družine Glazer odkupil skoraj 28-odstotni delež v klubu in prevzel odgovornost za upravljanje vseh nogometnih dejavnosti kluba. Ratcliffe je ustanovitelj podjetja Ineos, ki ima v lasti tudi francoskega prvoligaša Nico, kolesarsko ekipo in jadralni klub. »V zadnjih enajstih letih je imel Manchester United veliko trenerjev, vendar nihče od njih ni bil v tem okolju uspešen. To mi pove, da je s klubskim okoljem nekaj narobe,« je stanje v klubu po nakupu manjšinskega deleža komentiral Ratcliffe.

Manchester United je minulo sezono končal na osmem mestu z negativno gol razliko, kar je najslabša klubska uvrstitev od ustanovitve premier lige. V ligi prvakov je doživel hladen tuš z izpadom v skupinskem delu tekmovanja, v katerem so v skupini s Københavnom in Galatasarayem zasedli zadnje mesto. Ten Hag je z rdečimi vragi v svoji prvi sezoni po prestopu iz amsterdamskega Ajaxa osvojil angleški ligaški pokal in klubu priboril prvo lovoriko po letu 2017. V isti sezoni je dosegel končno tretje mesto v premier ligi.

Ten Hag je peti stalni trener na klopi Uniteda od upokojitve legendarnega Škota Alexa Fergusona leta 2013.