Thomas Tuchel v službi Chelseaja in tudi Anglije

Trener Porta Sergio Conceicao ni bil najbolj zadovoljen z razpletom prve tekme. FOTO: Marcelo Del Pozo/Reuters

Angleški up Mason Mount je nagnil jeziček na Chelseajevo stran. FOTO: Cristina Quicler/AFP

»V igro so šliin. Vedeli smo, da ima Chelsea izjemno moč, ampak v tekmi smo bili premočni. Toda v nogometu ni moralnih zmag, šteje le rezultat. Toda še ena tekma je in zakaj ne bi verjeli,« je iz besed trenerja Portamogoče izluščiti grenkobo ob porazu z 0:2, ki je Chelsea zapeljal pred odprta vrata napredovanja v polfinale lige prvakov.Nekdanji zvezdnik Lazia in Interja je pošteno razkril razliko med Portom in Chelseajem, rezervna klop londonskega kluba je tista, ki lahko v dvoboju enakovrednih nagne jeziček na tehtnici na eno stran.Porto je bil v primerjavi dvoboja z Juventusom manj srečen, a je poskušal s podobno taktiko. Chelsea je »skril« žogo in imel večjo posest žoge, Porto pa je nizal strele in priložnosti.Nemec na trenerskem stolčku Chelseajakaže, da je dodal vrednost orkestru, ki ga je sestavil, in ga prelevil v favorita lige prvakov iz ozadja. Modri so bili tekmovalni, po presenetljivem porazu minuli vikend v premierleague, prvem nasploh, odkar je prišel Tuchel, so se takoj vrnili na zmagovalno pot.»Poraz nas je še zbližal. Bil sem prepričan o tem, da bo odziv odličen. To sem videl v slačilnici po porazu. Res pa je, da je bilo kar nekaj trenutkov, v katerih smo trpeli. Toda pomembno je, da sta vzdušje in rezultata odlična,« je bil vesel odziva moštva Tuchel, ki bi se lahko v polfinalu ali finalu soočil s Parižani, s katerimi je igral v finalu LP, PSG.Tuchela bi Angleži utegnili vzeti za svojega, kot so njegovega rojaka. Oba Chelseajeva strelca sta bila Angleža, reprezentanta in še mlada povrhu, 22-letni napadalecin 24-letni levi bočni branilec. Nemec pa ima v modrem moštvu še nekaj angleških upov.8:6;3:3;44:56;9:4;342 (82-%) : 549 (87-%);106,8:105,3.