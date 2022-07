Topničarji z udarno ukrajinsko levico

Zdaj že nekdanji nogometaš angleškega prvaka Manchester Cityja Oleksandr Zinčenko bo kariero nadaljeval pri Arsenalu. Ukrajinski reprezentant bo s topničarji, ki bodo zanj odšteli 35 milijonov evrov, podpisal štiriletno pogodbo. Zinčenko mora sicer še uspešno opraviti zdravniški pregled.

Petindvajsetletnik je v Manchester City prišel leta 2016 iz ruske Ufe in eno sezono preživel kot posojen igralec pri PSV. V petih sezonah v dresu Cityja je zbral 128 nastopov in dosegel dva zadetka. Medtem ko je v Cityju igral na položaju levega branilca, je bil v reprezentanci zvezni igralec. Za Ukrajino je odigral 52 tekem in dosegel osem zadetkov.

Gre za peto okrepitev Arsenala v poletnem prestopnem roku, potem ko so v klub prišli brazilska napadalca Marquinhos in Gabriel Jesus, portugalski vezist Fabio Vieira in ameriški vratar Matt Turner.