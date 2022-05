Tottenham končal Liverpoolov niz in razveselil modri del Manchestra

Pred tem je Manchester United doživel polom pri Brightonu, izgubil je z 0:4. A vse oči so bile uprte v Liverpool, kjer so finalisti letošnje sezone lige prvakov v tesni bitki z Manchester Cityjem za državni naslov (City je pred začetkom kola vodil za točko) seveda želeli zabeležiti novo zmago. Rdeči so s Tottenhamom v prvem polčasu pokazali dinamično predstavo, precej več žoge v posesti in tudi strelov so imeli domači, toda na obeh straneh so gledalci videli nekaj lepih priložnosti, med drugim je pri domačih Virgil van Dijk zadel prečko, pri gostih pa Pierre-Emile Højbjerg vratnico.

V 56. minuti pa so Londončani povedli. Iz bližine je po lepi akciji zadel vroči Južni Korejec Heung-min Son, zanj je bil to 20. gol sezone, s čimer za dva zaostaja za Liverpoolovim Mohamedom Salahom. V 74. minuti so rdeči izenačili, strelec pa je bil Luis Diaz, potem ko je žoga na poti proti golu zadela še Rodriga Bentancurja in spremenila smer. Tekma se je končala z 1:1, kar pomeni, da Tottenham ostaja peti in še v igri za ligo prvakov, Liverpool pa je prvi, a ima tekmo več in enako število točk kot Manchester City. Rdeči točk na domačem Anfieldu v prvenstvu niso izgubili vse od oktobra.

Brighton je doma nadigral rdeče vrage, Moises Caicedo v prvem ter Marc Cucurella, Pascal Gross in Leandro Trossard v začetku drugega polčasa so odločili obračun. United še ostaja na šestem mestu, ki prinaša igranje v skupinskem delu evropske lige, tekmo pred koncem pa ima šest točk prednosti pred West Hamom, ki pa ima v primerjavi z njim tri tekme v dobrem. Sedmo mesto sicer prinaša kvalifikacije za konferenčno ligo.

Po uvodnih tekmah 36. kroga elitne angleške lige pa je že jasno, da bo v prihodnji sezoni v drugoligaški konkurenci ob Norwichu igral še Watford. Ta je v soboto z 0:1, zadel je Wilfried Zaha z enajstih metrov, izgubil v gosteh pri Crystal Palaceu. Sicer pa je na preostalih treh popoldanskih tekmah tretjeuvrščeni Chelsea doma igral le 2:2 z Wolverhamptonom, pri čemer so gosti do točke prišli v 97. minuti prek Conorja Coadyja, Brentford je s 3:0 odpravil Southampton, Burnley pa je izgubil proti Aston Villi z 1:3.

V nedeljo bo še Arsenal gostil Leeds, Leicester bo igral proti Evertonu, Norwich proti West Hamu, za zdaj vodilni Manchester City pa bo gostil Newcastle United.