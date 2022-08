Tottenham po zmagi v Nottinghamu tik pod vrhom premier league

Deset od dvanajstih možnih točk je po štirih kolih zbral tudi Brighton, v vodstvu je Arsenal s 100-odstotnim izkupičkom. Za nedeljsko zmago zasedbe iz severnega dela Londona v Nottinghamu je oba gola dosegel Harry Kane v 5. in 81. minuti. Prvi zvezdnik Tottenhama je imel priložnost za »hattrick«, a je v 56. minuti zastreljal 11-metrovko, vseeno pa se je razveselil velikega mejnika – 200. gola v karieri.

V nedeljo sta bili na sporedu še dve tekmi. West Ham je z golom Španca Pabla Fornalsa v 74. minuti v Birminghamu ukanil Aston Villo z 1:0, Wolverhampton in Newcastle pa sta se razšla z nedoločenim izidom 1:1. Gostitelje je v vodstvo popeljal Portugalec Ruben Neves v 38. minuti, v 90. minuti pa je izenačil Francoz Allan Saint-Maximin.

V soboto je najvišjo in prvo zmago v tej sezoni dosegel Liverpool. Zasedba iz mesta Beatlov se je po porazu na derbiju proti Manchester Unitedu znesla nad Bournemouthom in ga premagala z 9:0, medtem ko je branilec naslova Manchester City po zaostanku z 0:2 in »hattricku« Norvežana Erlinga Haalanda v drugem polčasu slavil s 4:2 proti Crystal Palacu.

Varovanci Jürgna Kloppa so že v prvem polčasu zapečatili usodo tekmecev, ko so zabili pet golov, v drugem so dodali še štiri. Med strelce se je vpisalo šest različnih nogometašev, in sicer Luis Diaz (3., 85.), Roberto Firmino (31., 62.), ki je še trikrat podal za zadetek, Harvey Elliott (6.), Trent Alexander-Arnold (28.), Virgil van Dijk (45.) in Fabio Carvalho (80.), enega pa so si gosti zabili še sami prek Chrisa Mephama (46.).

Meščani so po prvem polčasu proti Crystal Palacu zaostajali z 0:2, potem ko je avtogol zabil John Stones (4.), vodstvo gostov pa povišal Joachim Andersen (21.). V drugem polčasu pa je na sceno stopil Haaland in v 62., 70. in 81. minuti dosegel klasični »hattrick« za končnih 4:2. Pred tem je na 1:2 znižal Bernardo Silva (53.).

Brighton je v Leedsu zmagal z 1:0, edini gol je dosegel Pascal Gross (66.). Chelsea je na domačem stadionu z 2:1 ugnal zadnjeuvrščeni Leicester. Oba gola je dosegel Raheem Sterling, za goste je zadel Harvey Barnes.

Arsenal je dosegel četrto zmago, potem ko je v mestnem dvoboju ugnal Fulham z 2:1. Topničarji so se znašli v zaostanku po zadetku Aleksandra Mitrovića v 56. minuti. Osem minut kasneje je izenačil Martin Ødegaard, tri točke pa je Arsenalu zagotovil Gabriel pet minut pred koncem obračuna.

Manchester United je premagal Southampton z 1:0, edini zadetek na tekmi je dosegel Bruno Fernandes.