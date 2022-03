Tottenhamu londonski derbi s pridihom lige prvakov

Na londonskem derbiju so s 3:1 premagali neposrednega tekmeca West Ham, ga s četrto zmago na zadnjih petih tekmah prehiteli na lestvici in se zavihteli na peto mesto. Ob tekmi več za četrtouvrščenim Arsenalom zdaj zaostajajo tri točke. Zmaga varovancev Antonia Conteja je povsem zaslužena, skozi tekmo so bili nevarnejši. Stalno nevarnost za gol tekmecev sta predstavljala Harry Kane in Son Heung Min. Angleški reprezentančni napadalec je bil sicer neučinkovit, je pa poskrbel za dve asistenci pri golih Južnokorejca, imel pa je tudi največ zaslug, da je Kurt Zouma v prvem polčasu dosegel avtogol, s katerim je Tottenham povedel z 1:0. Son je v prvem delu zadel tudi vratnico.

Gosti so še v prvem delu sicer prek Said Benrahme še znižali zaostanek, Michail Antonio bi lahko tudi izenačil, toda obramba je tekmecem dopustila preveč priložnosti za ugodnejši rezultat.

V drugi nedeljski tekmi je Leicester z 2:1 premagal Brentford, to je bila že njegova tretja zmaga na zadnjih štirih tekmah. Lepa zadetka s streli od daleč sta dosegla Timothy Castagne in James Maddison, ki je natančno izvedel prosti strel. Za Brentford, ki je igral brez z novim koronavirusom okuženega Christiana Eriksena, je v 85. minuti edini gol dosegel Yoane Wissa.