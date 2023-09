Totti sprejel klic Mourinha: Nared za vrnitev v Romo

Eden najboljših italijanskih nogometašev vseh časov, Francesco Totti, je priznal, da mu godi klic trenerja Joseja Mourinha, ki si želi, da bi se klubska legenda vrnila nazaj na olimpijski štadion. Mourinho v zadnjem času bije pogoste bitke s sodniki, počuti se »nezaščitenega«, zato želi v klubu tudi nekoga, ki bi si upal javno govoriti o teh stvareh in nasploh dvignil kotacijo Rome v ligi.

»Z Mourinhem si večkrat izmenjava kakšno sporočilo, nedavno sva se tudi pogovarjala po telefonu,« je Totti priznal v intervjuju za rimski dnevnik Corriere dello Sport. »Imam občutek, da bi bil lahko v roku enega leta nazaj v klubu,« je napovedal Totti in dodal: »Kot trener je Mourinho absolutna številka ena. Za uspeh so nujni vrhunski nogometaši, a tudi vrhunski trener, ki jih zna motivirati in spraviti v delujočo celoto. Mourinho in Carlo Ancelotti sta na vrhu uspešnih trenerjev, kritizirati njiju ni prav.«

Francesco Totti, svetovni prvak z Italijo iz leta 2006, je v majici Rome zabil 307 golov v 786 tekmah in še danes živi za nogomet. »Nogomet me osrečuje na različne načine. Nekoč sem užival na igrišču, zdaj ne morem brez nogometa ob njem,« je zatrdil Totti.