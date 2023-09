Nič ne gre čez noč: neuspešna generalka PSG za Dortmund

Pariškim nogometašem tudi v novi sezoni francoskega prvenstva ne steče po načrtu. PSG je namreč petkovo tekmo z Nico na svojem štadionu izgubil z 2:3 (Mbappe 29, 87; Moffi 21, 68, Laborde 53). Trener Luis Enrique je priznal, da ga čaka veliko dela z uigravanjem novih igralcev, časa pa nima veliko. PSG bo denimo že v torek igral tekmo lige prvakov z Dortmundom.

»Prišlo je enajst novincev, nov je trener, nove so ideje. Lahko delamo, kar hočemo, toda dejstvo je, da novi avtomatizmi ne pridejo čez noč in lahko pri nekaterih stvareh le vztrajamo,« je zatrdil branilec Lucas Hernandez. »Dobro je, da nova tekma sledi kmalu in bomo hitro dobili novo priložnost za zmago,« je dodal Kolo Muani, letošnji prišlek iz Eintrachta, eden od asistentov za dva gola Kyliana Mbappeja.