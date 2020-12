Treningi borilnih športov Ronaldu dajejo moč in občutek

Zgodbe slovitih športnikov v dokumentarnih filmih so v zadnjih letih postale veliki hiti. Največji zvezdniki v njih razkrivajo navijačem svoje skrivnosti in drugo plat življenja, ki nujno vedno poln ugodja, razkošja, uživanja ... Med njimi je tudi Portugalec Cristiano Ronaldo, ki s svojim načinom življenja in praktično vsem, s čimer se ukvarja, buri duhove.



Ronaldo se je o svojem vsakodnevnem življenju pogovarjal z boksarskim asom Genadijem Golovkinom. Kazahstanec s stalnim bivališčem v Santa Monici v Kaliforniji se je za športni televizijski program DAZN in vse bolj priljubljeno oddajo »vzporedni svetovi« s Portugalcem pogovarjal in iz njega izvlekel marsikatero zanimivo stvar. Med drugim je Ronaldo priznal, da ob prostem času redko spremlja nogomet.



»Igranje nogometa je moja strast, toda če ob prostem času izbiram, kaj bom gledal po televiziji, nogomet ali boksa ali dvoboje v UFC, potem izberem boks ali UFC,« je povedal 35-letni napadalec Juventusa, ki ima prav med boksarji ter UFC borci veliko prijateljev. Med njimi je najbolj znan UFC zvezdnik Maročan Badr Hari.



Ronaldo je tudi pojasnil, zakaj ga tako privlačijo borilni športi, ki jih je v svoj vadbeni proces aktivneje vključil, ko je bil član Manchester Uniteda.



»Najboljši športniki so tisti, ki odlično predvidevajo, kaj se bo zgodilo.« Če kdo, potem prav on to dobro ve, saj je stroj za gole, ki jih zabija predvsem zaradi predvidevanja. Nogometašem je dal še nasvet.



»Mislim, da je vadba boksa zelo koristna za nogometaša, ker izostri čute in uri gibanje.«







