Trije Italijani med osem in kar štirje evropski prvaki s 16 lovorikami

Tako močne zasedbe v četrtfinalu evropske lige še ni bilo. Za lovoriko se bodo potegovala naslednja osmerica klubov: Milan, Roma, Atalanta, Liverpool, West Ham, Marseille, Benfica in Bayer Leverkusen. Skupaj si lastijo kar 16 naslovov evropskih klubskih prvakov, Milan sedem, Liverpool šest, Benfica dva in Marseile z enim.

West Ham je prvo tekmo proti Freiburgu izgubil z 0:1, tokrat pa so Londončani na domačem terenu prevladovali in Nemcem zabili kar pet golov, od teh je zadnja dva prispeval Mohamed Kudus, angleški reprezentant Jarrod Bowen pa je prispeval gol in podajo.

Milan je veliko dela opravil na prvi tekmi, ko je praško Slavio odpravil s 4:2, tokrat pa je v Pragi že v prvem polčasu zadel trikrat za zmago s 3:1. Cristian Pulisic in Rafael Leao sta dosegla po gol in podajo, Čehi pa so od 20. minute igrali brez izključenega Tomaša Holeša.

Tudi Marseille si je četrtfinale zagotovil praktično že na prvi tekmi, ko je Villarreal ugnal s 4:0. Toda Španci so na povratni tekmi prišli blizu vsaj podaljšku, a bili malce prekratki. Etienne Capoue, Alexander Soerloth in Yerson Mosquera so do 85. minute poskrbeli za domače vodstvo s 3:0, upe pa je nato pokopal zadetek Jonathana Claussa v četrti minuti sodniškega dodatka.

Rangers in Benfica sta na prvi tekmi igrala 2:2, na Škotskem pa so Portugalci slavili z 1:0, potem ko je Rafa Silva zadel v 66. minuti.

Bayer Leverkusen in Qarabag sta tekmo v Nemčiji začela z izhodišča, saj sta na prvi tekmi igrala 2:2. Dolgo je kazalo, da bodo med osem napredovali igralci iz Azerbajdžana, saj so vodili že z 2:0, čeprav je bil pred drugim golom izključen Elvin Cafarkulijev. Toda Jeremie Frimpong je najprej v 72. minuti zmanjšal zaostanek, nato pa je dvakrat v sodniškem dodatku udaril Patrik Schick.

Atalanta in Sporting sta prvo tekmo tudi končala z remijem, 1:1, tokrat pa so Italijani v Bergamu slavili z 2:1, pri čemer sta po vodstvu gostov v prvem polčasu v uvodu drugega po podajah Alekseja Mirančuka zadela Ademola Lookman in Gianluca Scamacca.

Drugi italijanski predstavnik Roma je že na prvi tekmi premagala Brighton s 4:0, v Angliji je danes tako kljub porazu z 0:1 brez prask napredovala med osem.

Še manj dela je imel prvi favorit tekmovanja Liverpool, ki je po zmagi v Pragi s 5:1 tokrat doma Sparto ugnal s 6:1. Cody Gakpo je zadel dvakrat za Angleže, Mohamed Salah pa je golu dodal še tri podaje.

Žreb parov za četrtfinale, polfinale in finale bo v petek, četrtfinalni obračuni bodo 11. in 18. aprila, polfinalni 2. in 9. maja, finale pa bo 22. maja v Dublinu.